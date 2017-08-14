новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В минувшие выходные на дорогах Беларуси погибли три мотоциклиста

14.08.2017 - 13:42

Новости Беларуси. В минувшие выходные на дорогах Беларуси произошли три аварии, в результате которых погибли мотоциклисты. 34-летний мужчина на МКАД в Минске не справился с управлением, мотоцикл врезался в разделительное ограждение. Водителя и его супругу госпитализировали, к несчастью, спасти мужчину медикам не удалось.

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб.

В Узденском районе мотоциклист врезался в дерево. Он также ехал с пассажиром. В больнице сердце водителя перестало биться. Молодому человеку было 19 лет. Также известно, что водитель Suzuki не имел права управления мотоциклом (никогда не получал).

Авария в Дрогичинском районе. 46-летний мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб.

В Узденском районе мотоциклист на Suzuki врезался в дерево. Фото: ГАИ Минской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб
Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб
Женщина на Opel не пропустила мотоцикл, 27-летний байкер погиб
Барановичи: женщина на Opel не пропустила мотоцикл, 27-летний байкер погиб
Страшная авария под Лидой: автобус не пропустил мотоцикл — погибли два человека
Страшная авария под Лидой: автобус не пропустил мотоцикл — погибли два человека
2 крупные аварии со смертельным исходом произошли одна за другой в Минске
2 байкера погибли в Минске 10 сентября
Совещание в генеральной прокуратуре Беларуси
В Беларуси создадут рабочую группу по вопросам хамства мотоциклистов на дорогах
Авария в Борисове
25-летний байкер погиб под колесами автомобиля в Борисове
Авария на МКАД
На МКАД разбился мотоциклист, врезавшись на скорости 200 км/ч в легковушку
Авария в Минской области
В Логойском районе иномарка не уступила дорогу мотоциклу. Мотоциклист – в реанимации
Все новости по теме Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru