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В Могилеве две женщины и мужчина, продавая фильтры пенсионерам, обманом заполучили более 3 тысяч рублей

19.07.2017 - 09:05

Новости Беларуси. В Могилеве правоохранители задержали группу мошенников, которые обманом заполучили более трех тысяч рублей. Две женщины и мужчина продавали жителям области фильтры для очистки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиентская база дельцов состояла в основном из пенсионеров. Именно к ним домой приходили продавцы оборудования и представлялись работниками водоканала или коммунальной службы для убедительности. А чтобы покупатель не сомневался, предлагали скидку.

Рассчитывались пенсионеры наличными – платили от 280 до 350 рублей. Хотя средняя цена таких фильтров меньше в три раза. Сейчас задержанным может грозить срок до трех лет лишения свободы за обман потребителей.

В Могилеве две женщины и мужчина, продавая фильтры пенсионерам, обманом заполучили более 3 тысяч рублей

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