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В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи

01.11.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с происшествия в Могилеве, где несколько часов назад обрушилась кровля пустующего здания. По предварительной информации под завалами оказались двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работает корреспондент СТВ Юрий Прокопенко.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Мы находимся возле того самого дома недалеко от  микрорайона Спутник, где произошла трагедия. Сегодня днем двое мальчиков 2008 и 2009 годов рождения  играли на территории заброшенного недостроенного дома. В это время обрушилась стена и мальчиков накрыла бетонной плитой. Один из них погиб на месте. Второго в крайне тяжелом состоянии привезли в реанимацию детской областной больницы. В это время за его жизнь борются врачи.

Андрей Лис, начальник управления  Следственного комитета по Могилевской области:
Поступило сообщение в дежурную часть управления  Следственного комитета по Могилевской области из областного МЧС о том, что произошло частичное обрушение недостроенного жилого дома. По данному сообщению выбыла следственная группа. В настоящее время проводим осмотр места происшествия. О случившемся сообщил мальчик, который проживает по соседству. Утверждает, что просто услышал звук обрушения. Знаком с этими ребятами. Якобы раньше приходили, играли в этом здании.

Юрий Прокопенко:
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, устанавливает владельца данного здания. Мы следим за ситуацией.

В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи

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