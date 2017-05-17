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В Могилеве представили белорусско-китайский кран со 33-метровой стрелой

17.05.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Первый автокран белорусско-китайского производства 17 мая презентовали в Могилеве. Сверхподъемную машину собрали всего за несколько месяцев.

Навесное оборудование – авторства китайских конструкторов – поставили на шасси отечественного МАЗа.

Оно, кстати, считается одним из лучших в СНГ. На фоне аналогов модель выделяется рядом преимуществ. Например, она более устойчива и надежна.

Длина стрелы крана – 33 метра, поднимать машина может до 25 тонн. До конца 2017 года с конвейера сойдет не менее 30 таких моделей.

А уже в 2018 году на предприятии рассчитывают наладить серийное производство техники.

Большую часть будут экспортировать, что-то уйдет на внутренний рынок. Между тем, в Беларуси уже работают над новыми моделями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На очереди сборка автокрана грузоподъемностью 60 тонн.

В Могилеве представили белорусско-китайский кран со 33-метровой стрелой

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