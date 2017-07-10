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В Могилеве супруги воровали цветы с могил и продавали их на рынке

10.07.2017 - 16:26

Новости Беларуси. Необычное преступление раскрыли в Могилеве. Правоохранители задержали супружескую пару, которая воровала на кладбище искусственные цветы и продавала их на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В милицию поступило несколько заявлений от жителей города. Они утверждали, что с могил их родственников пропадают цветы. Всего было украдено более полусотни букетов. На след злоумышленников удалось выйти быстро. Задержали их с поличным.

Елена Симонова, официальный представитель Ленинского РОВД Могилева:
Двое могилевчан – это оказалась супружеская пара: 60-летний мужчина, который ранее уже был судим за причинение легкого телесного повреждения, и его 57-летняя супруга. Вдвоем они нигде не работали.

Оказалось, могилевчане воровали цветы с могил, а потом продавали, чтобы приобрести спиртные напитки.

Супруги дали признательные показания. На этом бизнесе им удалось заработать около 190 рублей. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурантам может грозить от 2 лет исправительных работ до 4 лет тюрьмы.

В Могилеве супруги воровали цветы с могил и продавали их на рынке

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