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В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК

02.11.2017 - 17:09

Новости Беларуси. В Могилеве задержан владелец недостроенного здания, на территории которого 1 ноября погиб школьник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Следственный комитет, строительство дома житель Могилева начал самовольно и без разрешения. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Напомним, на двух детей, игравших в здании, обрушилась плита перекрытия: один мальчик погиб, второй находится в реанимации.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В рамках уголовного дела следователями назначен ряд экспертных исследований, изучаются причины условий, которые способствовали совершению данного преступления.

Каждое происшествие с участием несовершеннолетних находится на особом контроле у руководства Следственного комитета.

Следственный комитет устанавливает также обстоятельства других происшествий, в которых пострадали дети в период каникул. В Полоцком районе 6-летняя девочка, приехавшая погостить к бабушке, утонула в пруду. Спасти ее не удалось. В Гродно школьника сбил автомобиль, мальчик госпитализирован с переломами. Ну а на прошлой неделе в Минске чудом спасли мальчика, который тонул в Свислочи.

В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК

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