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В Молдове идут масштабные обыски: найдены десятки килограммов наркотиков

08.11.2017 - 19:13

Новости Молдовы. Одна из самых крупных спецопераций по борьбе с наркотиками проходит в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате проверок, проведенных в нескольких районах страны, под стражу взяты не менее 19 человек.

Также сотрудники управления по борьбе с наркотиками изъяли несколько десятков килограммов различных запрещенных веществ, незаконно хранившееся оружие и около 30 тысяч долларов в местной валюте. К настоящему моменту полицейские осуществили лишь 40 % запланированных обысков.

В Молдове идут масштабные обыски: найдены десятки килограммов наркотиков

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