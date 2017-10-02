В Молодечненском районе 2 октября началась пробная перепись населения

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси начинается пробная перепись населения. Место проведения эксперимента – Молодечненский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь будет отработана новая технология, которую используют во время национальной переписи в 2019 году.

Всего планируется опросить 15 тысяч человек (это около 2 % населения района).

Основное отличие нынешней переписи от предыдущей – отказ от бумажных носителей. Опрос будет проводиться с помощью планшетных компьютеров, это позволит ускорить обработку данных и избежать ошибок.