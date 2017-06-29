В Молодечненском районе на пешеходном переходе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель на машине с полуприцепом сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте.