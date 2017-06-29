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В Молодечненском районе на пешеходном переходе грузовик насмерть сбил пенсионерку

29.06.2017 - 18:36

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель на машине с полуприцепом сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте.

В Молодечненском районе на пешеходном переходе грузовик насмерть сбил пенсионерку

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