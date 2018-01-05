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В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

05.01.2018 - 23:43

Новости мира. В то время как в Беларуси нет и малейшего намека на то, что за окном зима, погода в разных уголках планеты проявляет суровый нрав. Так, сильные снегопады привели к сбою в авиасообщении в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В московских аэропортах задержаны или вовсе отменены десятки рейсов. Самолет в белорусскую столицу вылетел также с опозданием.

В плену непогоды оказались центральные и восточные провинции Китая. Регион накрыли сильные снегопады и ледяные дожди. В списках погибших числятся не менее 10 человек. Около 600 тысяч жителей – в зоне стихийного бедствия.

Смертельный отпечаток снежная буря оставила и на Атлантическом побережье США. Здесь погибли около 20 человек.

В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

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