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В московском кафе неизвестный устроил стрельбу: между посетителями возник конфликт

03.11.2017 - 16:38

Новости России. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из московских кафе. Инцидент произошёл минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа».

Известно, что между посетителями заведения возник конфликт, после чего один из присутствующих достал травматический пистолет и выстрелил в двух своих оппонентов. Сразу после этого злоумышленник скрылся. Пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители пытаются установить местонахождение стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В московском кафе неизвестный устроил стрельбу: между посетителями возник конфликт

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