новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

06.10.2017 - 22:45

Новости Беларуси. Куда может обратиться женщина в кризисной ситуации, рассказала в программе «Большой завтрак» председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
В нашем государстве, к сожалению, всего лишь три таких дома, в которые может попасть мама с ребёночком. Очень много кризисных центров по домашнему насилию, но это – для одной женщины. Самое сложное время – это первые два месяца, когда ещё не идут эти выплаты материнские, которые в нашем государстве достаточно хорошие.

Женщина около тысячи долларов получает после родов, и каждый месяц у неё такая, достаточно хорошая поддержка.

Понятно, что ей не хватает на то, чтобы снять квартиру в Минске, но для того, чтобы прожить, этого достаточно. И поэтому, вот эти первые два месяца, когда мама оформляет документы, решает, что ей делать, сидит со специалистом план своей жизни расписывает – вот это самый важный период. А дальше уже мы смотрим. Максимальный срок – это три года. До того момента, когда женщина отдала ребёночка в сад и пошла работать. За 6 лет работы у нас было 32 мамы с детьми. Так что, если женщина оказалась в такой ситуации, что ей некуда идти, её надо подхватить – пожалуйста. Ищите нас в сетях, ищите наши телефоны, обращайтесь. 

«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»
«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»
Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»
Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»
«Это был неописуемый момент»: обнявшая маму новорожденная малышка покорила мир
Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности
Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности
Сальвадор Дали, Пилар Абель
Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство
В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок
В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru