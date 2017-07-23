В Норильске автобус протащил зажатую в дверях девочку несколько метров по дороге

Новости России. В Норильске пассажирский автобус протащил маленького ребенка несколько метров по дороге. Девочку зажало дверью, когда она с матерью заходила в общественный транспорт. Водитель нажал на тормоз не сразу, только когда увидел бегущих за автобусом и кричащих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок получил травмы. Сразу после инцидента его доставили в больницу. А вот водитель стал фигурантом административных дел. В отношении него также составлен протокол о нарушении ПДД.