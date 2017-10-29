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В Норвегии обнаружены обломки пропавшего российского вертолета Ми-8

29.10.2017 - 16:48

Новости Норвегии. Норвежские спасатели обнаружили около архипелага Шпицберген обломки пропавшего российского вертолета Ми-8. Они находятся в двух километрах от берега на 200-метровой глубине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисковой операции будут участвовать и российские спасатели. Минувшей ночью они прибыли на самолете в Норвегию, привезли необходимое оборудование.

Вертолет потерпел крушение в минувший четверг. На борту находились 8 человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные – членами экипажа. Они возвращались после экологических исследований. Их тела до сих пор не найдены.

В Норвегии обнаружены обломки пропавшего российского вертолета Ми-8

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