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В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: при тушении погиб пилот вертолета

15.02.2017 - 15:31

Новости Беларуси. Сильные лесные пожары охватили южный остров Новой Зеландии. Огонь вплотную приблизился к населенным пунктам.

Проводится экстренная эвакуация местных жителей.

По некоторым данным, уже сгорело несколько жилых домов. Со стихией борются и с воздуха.

Задействованы 15 вертолетов и самолет.

Но пока прогнозы синоптиков неутешительны. На острове бушует сильный ветер. Жертвой огненной стихии стал уже один человек. При тушении пожара погиб пилот одного из вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: при тушении погиб пилот вертолета

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