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В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов: к моменту приезда спасателей 300 особей погибли

10.02.2017 - 10:20

Новости Новой Зеландии. Экологическая катастрофа в Новой Зеландии. Более 400 китов выбросились на берег бухты Голден-Бей. Это один из самых массовых случаев самоубийства, когда-либо зарегистрированных в стране. К тому времени, когда на место ЧП прибыли службы спасения, 300 особей уже погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции участвуют более 500 добровольцев. Волонтеры и местные жители пытаются спасти выживших животных. Они отправляют их в открытое море во время прилива, однако гринды возвращаются обратно к берегу. Точные причины такого поведения животных пока не сообщаются.

В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов

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