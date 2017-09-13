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В Нью-Йорке сняли табло с цифрами госдолга США

13.09.2017 - 12:18

Новости США. Ставшее известным всему миру табло с цифрами госдолга США демонтировали в Нью-Йорке. Это произошло после того, как сумма обязательств впервые в истории превысила рубеж в 20 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это больше ВВП страны.

Местная власть заверяет, что устройство вернется на прежнее место после усовершенствования. Но некоторые скептики в это не верят, ведь в планах президента США отменить лимит госдолга совсем. Дональд Трамп уверен, что какое-либо ограничение только «усложняет ситуацию».

В Нью-Йорке сняли табло с цифрами госдолга США

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