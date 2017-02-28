В очередном матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» уступили дома рижскому «ВЭФу»

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» в очередном матче Единой лиги ВТБ были близки к победе над середняком «регулярки» – рижским «ВЭФом». Однако концовка поединка традиционно сложилась не в пользу «драконов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» в очередном матче Единой лиги ВТБ были близки к победе над середняком «регулярки» – рижским «ВЭФом». Однако концовка поединка традиционно сложилась не в пользу «драконов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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