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В очередном матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» уступили дома рижскому «ВЭФу»

28.02.2017 - 09:17

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» в очередном матче Единой лиги ВТБ были близки к победе над середняком «регулярки» – рижским «ВЭФом». Однако концовка поединка традиционно сложилась не в пользу «драконов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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