В Одессе впервые в истории Украины отключили централизованное горячее водоснабжение

Новости Украины. Городской совет полностью отказался от предоставления подобных услуг населению. Нерентабельно – так аргументировали свое решение чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система теплоснабжения в городе проектировалась полвека назад, и к этому времени морально и технически устарела. Кроме того, горсовет указывает, что из-за долгов горячую воду в Одессе и так часто отключали.

А потому люди якобы привыкли к неудобствам и давно установили в квартирах бойлеры.

Отметим: жители города отказывались платить за горячую воду из-за разорительных тарифов.