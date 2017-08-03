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В один из бассейнов США вытек реагент: пострадали больше 40 человек, в основном маленькие дети

03.08.2017 - 09:21

Новости США. В результате утечки реагента в один из бассейнов в США отравились больше 40 человек. Практически все пострадавшие – дети в возрасте от 6 до 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в штате Северная Каролина. Администрация вызвала спасателей после того, как многим посетителям стало плохо. Специалисты выяснили: в воду попал гипохлорит натрия – вещество, которое используют дезинфекции бассейнов. Произошла утечка из-за неполадки одного из приборов. В данный момент работу заведения приостановили.

В один из бассейнов США вытек реагент: пострадали больше 40 человек, в основном маленькие дети

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