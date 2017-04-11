новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования

11.04.2017 - 13:40

Новости Беларуси. В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 287 – за создание незаконного вооруженного формирования. Об этом говорится в статье газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Этот факт здесь называют незаурядным, поскольку в истории суверенной Беларуси подобных дел никогда еще не было.

Следствию удалось установить факт создания глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, идеологической основой и вооружением.

Напомним, что по делу о подготовке массовых беспорядков проходит 35 человек. У некоторых из них во время обыска обнаружены различные виды стрелкового оружия, гранаты, взрывчатка и дымовые шашки, бронежилеты и камуфляжная форма. Весь этот арсенал предназначался для ведения боя в городских условиях.

Также известно, что под видом военно-патриотического воспитания в полевых лагерях члены организации проходили боевую подготовку, изучая тот самый арсенал, а применить его хотели 25 марта. Следствие продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Андрей Шорец: «хочу подчеркнуть: санкционированных митингов и шествий в городе нет»
Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»
От заявок на проведение в Минске 25 марта уличной акции её организаторы отказались
«Белый легион» вновь в оперативных сводках силовых ведомств
«Белый легион» вновь в оперативных сводках силовых ведомств
Суд
К 5 годам колонии приговорен экс-руководитель организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслав Давыдович
В Бресте к 18 годам приговорили россиянина, который за 20 лет изнасиловал 35 белорусок
В Бресте к 18 годам приговорили россиянина, который за 20 лет изнасиловал 35 белорусок
Уникальную упаковку для вещдоков разработали в Минске: поместятся и колечко, и стол
Житель Воложинского района сжег автомобиль возлюбленной после ссоры
Житель Воложинского района, поссорившись со своей девушкой, угнал и сжег ее авто
Все новости по теме криминал
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru