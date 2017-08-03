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В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов

03.08.2017 - 08:44

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении руководителей независимого профсоюза возбудил Департамент финансовых расследований госконтроля. Следователи отмечают, что он не входит в состав Федерации профессиональных Союзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что председатель и главный финансист уклонялись от уплаты налогов. Они открывали счета в Европе. Переводили туда крупные суммы денег, а потом снимали по 10 тысяч евро и наличными провозили в Беларусь. Деньги оседали в личных карманах. Вдобавок подозреваемые забыли или не захотели получить разрешение Нацбанка на открытие счетов за рубежом.

Александр Черезов, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску:
Установлено, что у данного профсоюзного комитета за пределами Республики Беларусь зарегистрирован счет, на который поступают денежные средства в валюте. То есть речь идет о сотнях тысяч долларов. В налоговых отчетах эти финансы не отражены. По данному факту возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.  

Не исключено, что подозреваемые для своих целей использовали профсоюзные взносы – сейчас специалисты проводят расследование. По данным Госконтроля, злоумышленников выдала регистрация иностранных счетов на их же юридический адрес. Впрочем, сам профсоюз продолжает работать, пока не станут известны подробности нелегальной схемы.

В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов

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