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«В отпуске по уходу за ребёнком работница может получать выплаты единовременные, если они предусмотрены колдоговором»

23.12.2017 - 01:32

Новости Беларуси. Имеет ли право женщина в декрете получать премии и подарки к праздникам, 13-ую зарплату, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Всё зависит от того, в каких отношениях она осталась с нанимателем.

Насколько я знаю, здесь вопрос идёт именно на усмотрение нанимателя.

И по поводу подарков, и что касается других поощрений для женщин, находящихся в декретном отпуске.

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Работница находится в отпуске по уходу за ребёнком, она не может получать премию, так называемую тоже 13-ую, 14-ую и так далее. Она может получать выплаты единовременные, если они предусмотрены коллективным договором. В частности, это могут быть и выплаты ко Дню матери, к профессиональным праздничным дням, подарки на Новый год.

Декретницы: «Открытый разговор»

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