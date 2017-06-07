новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В ожидании дохода около $153 млн: Малайзия вводит туристический налог

07.06.2017 - 13:23

Новости Малайзии. Малайзия вводит туристический налог. Новшество начнет действовать с 1 августа и коснется лишь постояльцев гостиниц. Причем платить будут как иностранцы, так и граждане страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, проживание в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 5 долларов. Вдвое дешевле обойдутся четыре звезды. Чуть больше доллара составит налог за проживание в трехзвездочных отелях.

Власти страны ожидают, что доход может составить около 153 миллионов долларов, в случае если гостиничный фонд будет заполнен на 60%.

В ожидании дохода около $153 млн: Малайзия вводит туристический налог

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Быстро, удобно, хорошо»: как безвизовый режим повлиял на работу белорусских пунктов пропуска
«Быстро, удобно, хорошо»: как безвизовый режим повлиял на работу белорусских пунктов пропуска
В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний
В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний
На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне
На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне
Короли – на картах: гродненская семья воссоздала игральную колоду известной фабрики братьев Лапиных
Короли – на картах: гродненская семья воссоздала игральную колоду известной фабрики братьев Лапиных
«Это просто ад. Жесть». Как и почему выходной отдых нескольких туристов из Минска во Львове был испорчен
«Это просто ад. Жесть». Как и почему выходной отдых нескольких туристов из Минска во Львове был испорчен
Египет с 1 июля вводит электронные визы для туристов
Египет с 1 июля вводит электронные визы для туристов
«Эта страна может предложить туристам многое»: как живется в самых гостеприимных странах мира
Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы
Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru