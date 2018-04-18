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«В пакетик со смесью кладут семян больше, и стоит дешевле»: как вырастить петунию и сохранить на зиму

18.04.2018 - 22:33

Петуния – гостья из Южной Америки, которая давно стала одним из самых популярных растений.

Высаживать её на рассаду нужно в марте.

Но, если вы всё ещё не сделали этого, то именно сейчас – последний шанс.

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Ольга Дуброва, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»:
Петуния из того же семейства, что и помидоры, и баклажаны.

Это – семейство паслёновых.

Вспомните, как вы с нежностью, заботой возитесь с этими культурами овощными – точно так же окружить заботой надо и петунию.

Начинающим цветоводам советуют не покупать дорогие сортовые гибриды, а остановить свой выбор на пакетиках с надписью «смесь сортов».

Ольга Дуброва:
Обычно в пакетик со смесью кладут семян гораздо больше, и стоит смесь намного дешевле. Помните, что семена у петунии – очень мелкие, и это составляет главную трудность при их посеве.

Практически, можно сказать, что они – пылевидные.

Ёмкость для рассады не должна быть глубокой.

И хорошо добавить в грунт песок или перлит – это позволит почве оставаться рыхлой и дольше сохранять влажность.

Ольга Дуброва:
Так как семена – очень мелкие, верхнюю часть мы просеваем через сито, чтобы не было крупных камушков, кусочков земли. Вы можете дома воспользоваться дуршлагом или каким-то другим ситечком. Немножко уплотняем верхний слой.

После этого нам необходимо пролить. Проливаем настолько, чтобы запаса влаги хватило на весь процесс: от посева до начала прорастания.

Семена высеваем так, чтобы рассада не была слишком загущена.

Ольга Дуброва:
Во всех рекомендациях вы найдёте, что семена петунии не присыпают, а лишь слегка вдавливают в почву. Но я хочу сказать, из личного опыта, что слегка, лёгкими движениями можете присыпать и после этого их слегка вдавить в почву.

Тогда молодые сеянцы, когда начнут отрастать, будут крепче держаться в почве.

Мы посеяли.

И сверху нашу ёмкость надо прикрыть либо стёклышком, либо целлофанчиком.

Ежедневно надо снимать для того, чтобы проветривать.   

Всходы появятся на 8-ой или 12-ый день.

Когда же увидите два полноценных листочка – саженцы можно рассадить по отдельным горшочкам.  

Ольга Дуброва:
Вот мы палочкой аккуратненько подваживаем и располагаем по центру горшочка. Я умею делать так: за кончик корешка утапливаю в почву, прижимаю со всех сторон.  

Как можно сделать тому, кто пока начинает: просто сделать дырочку и туда отправить корешок, и обжать.

Главное при пикировке – это не загнуть вверх корешок, потому что это затормаживает нормальный рост растения.

И, напоследок, ещё один ценный совет.

Ольга Дуброва:
Петуния, всё-таки – многолетник. У себя на родине растёт несколько лет. 20 лет расти не будет, конечно, но лет 5 живёт. Поэтому, приобретя в магазине весной готовый кустик понравившейся вам петунии, вы осенью, не дожидаясь заморозков, внесите в квартиру, слегка обрезав – удалите цветки, лишние длинные побеги, и ограничьте поливы. Содержание при температуре 16-18 градусов, ничего страшного, если будет 12 – растение, таким образом, сохранится до весны.

Такую петунию можно даже черенковать.

Ольга Дуброва:
Нижний листик удаляется. Покажу, как без ножниц это делается. Этот листик мы удалили, и вот у нас – готовый черенок для посадки.

В стаканчик, засыпанный до середины грунтом, сверху насыпаем промытый речной песок.

И сюда высаживаем наш черенок.

Черенкованием можно размножить редкие сорта этого замечательного цветка. И, если вы всё сделаете правильно, то роскошное цветение петуний вам обеспечено.

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