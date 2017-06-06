новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В память о погибших в теракте в Лондоне в Великобритании 6 июня объявлен Днем национального траура

06.06.2017 - 10:13

Новости Великобритании. В Великобритании – День национального траура. На всей территории Соединенного Королевства будет объявлена минута молчания. В память о погибших в двойном теракте приспустят государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне на панихиду в Лондоне собрались тысячи людей: простые горожане разных религий, представители власти, туристы. Уровень террористической угрозы в Британии беспрецедентно высок. Но люди не побоялись выйти улицы.

Террористы атаковали британскую столицу 3 июня. Белый микроавтобус влетел в толпу пешеходов на Лондонском мосту. После этого экстремисты стали ножами беспорядочно резать прохожих. Смертельные ранения получили 7 человек. В критическом состоянии – более 20 пострадавших.

В память о погибших в теракте в Лондоне в Великобритании 6 июня объявлен Днем национального траура

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров
В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров
По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины
По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины
Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне
Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне
«Идеология исламистского экстремизма и извращения правды»: теракты держат всю Великобританию в страхе
«Идеология исламистского экстремизма и извращения правды»: теракты держат всю Великобританию в страхе
«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне
«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне
В Лондоне на ж/д станции из-за подозрительного предмета эвакуируют людей
В Лондоне на ж/д станции из-за подозрительного предмета эвакуируют людей
В Лондоне трем женщинам предъявлены обвинения в подготовке теракта
В Лондоне трем женщинам предъявлены обвинения в подготовке теракта
Великобритание не будет проводить операцию в Сирии
Великобритания не намерена проводить наземную операцию в Сирии — премьер-министр Королевства
Все новости по теме Теракт в Великобритании
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru