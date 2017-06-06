В память о погибших в теракте в Лондоне в Великобритании 6 июня объявлен Днем национального траура

Новости Великобритании. В Великобритании – День национального траура. На всей территории Соединенного Королевства будет объявлена минута молчания. В память о погибших в двойном теракте приспустят государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне на панихиду в Лондоне собрались тысячи людей: простые горожане разных религий, представители власти, туристы. Уровень террористической угрозы в Британии беспрецедентно высок. Но люди не побоялись выйти улицы.

Террористы атаковали британскую столицу 3 июня. Белый микроавтобус влетел в толпу пешеходов на Лондонском мосту. После этого экстремисты стали ножами беспорядочно резать прохожих. Смертельные ранения получили 7 человек. В критическом состоянии – более 20 пострадавших.