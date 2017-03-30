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В Париже художник Абраам Пуаншеваль высиживает куриные яйца в стеклянной камере в Музее современного искусства

30.03.2017 - 09:46

Новости Франции. Экстравагантный французский художник удивляет публику новым проектом. В парижском Музее современного искусства мужчина в специальной стеклянной камере высиживает куриные яйца. За этим поразительным процессом могут наблюдать как посетители музея, так и интернет пользователи.

Это далеко не первый перформанс Абраама Пуаншеваля. В феврале художник провел семь дней внутри 12-тонной известковой глыбы, а в 2014 году прожил 13 дней в шкуре бурого медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже художник Абраам Пуаншеваль высиживает куриные яйца в стеклянной камере в Музее современного искусства

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