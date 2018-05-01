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В парке Уго Чавеса установят аттракционы

01.05.2018 - 14:03

Новости Беларуси. «Каменные джунгли» большого города продолжат облагораживать зелёными насаждениями. Как в этом году будут развивать парк Уго Чавеса, рассказали в программе «Большой город».

Это касается, пешеходных связей и системы освещения.

На территории, кстати, значительно большей, чем парк Горького обустроят место для пикника.

В будущем здесь появится также велодорожка и аттракционы. Например, Колесо обозрения. Соберут площадку для занятий воркаутом. Чуть позже появится и крытый ледовый каток.

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