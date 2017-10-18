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В Пекине начался съезд самой многочисленной партии в мире – Компартии Китая

18.10.2017 - 14:42

Новости Китая. В Пекине на XIX съезд собрались представители самой многочисленной партии в мире – Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди задач почти 2300 собравшихся делегатов –

избрание высшего руководства, пересмотр устава и обозначение основных целей на ближайшие пять лет. В 2017 году заседания будут проходить в течение недели. 25 октября состоится первый пленум центрального комитета, по итогам которого будет объявлен новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

В Пекине начался съезд самой многочисленной партии в мире – Компартии Китая

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