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В Пекине открылась 86 сессия Генеральной ассамблеи Интерпола

26.09.2017 - 17:53

Новости Беларуси. Участие в ней примут более 100 представителей правоохранительных органов стран, входящих в данную структуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавляет министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В повестке вопросы сотрудничества в сфере противодействия киберпреступлениям, терроризму и экстремизму.

Кроме того, будут рассмотрены критерии и порядок вступления в Интерпол новых государств.

В рамках визита в Китай у белорусской делегации запланировано не только участие в сессии, но и встречи с представителями ЦК Компартии Китая и Государственного Совета КНР.

В Пекине открылась 86 сессия Генеральной ассамблеи Интерпола

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