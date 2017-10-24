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В Пекине завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китая

24.10.2017 - 11:41

Новости Китая. Принятием важных поправок к уставу, а также утверждением резолюции по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины завершился 19-й съезд Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заключительном голосовании приняли около 2300 делегатов со всей страны. Одним из важнейших моментов заседания стало внесение имени Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии. Это ставит нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым человеком, чье имя внесли в устав партии при жизни.

В Пекине завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китая

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