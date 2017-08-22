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В первом поединке квалификации женской Лиги чемпионов ФК «Минск» обошел мальтийскую «Биркиркару» со счетом 8:0

22.08.2017 - 23:54

Новости Беларуси. Тем временем девушки из ФК «Минск» провели первый поединок квалификации женской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они играют матчи отбора в Любляне, а соперницы представляют словенскую «Олимпию», швейцарский «Цюрих» и мальтийскую «Биркиркару». Именно дуэлью с последними подопечные Юрия Малеева и открывали квалификацию. Уже в первом тайме стало понятно, что интриги в этой игре ожидать не стоит – к перерыву «горожанки» вели 6:0. Ровно половину голов провела Анна Пилипенко. Во втором тайме коренным образом ничего не поменялось –

Минск доминировал, и довел дело до закономерной итоговой победы.

В первом поединке женской Лиги чемпионов ФК «Минск» обошел мальтийскую «Биркиркару» со счетом 8:0

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