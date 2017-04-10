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В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества

10.04.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, спорт и культура. Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества. 10 апреля состоялась встреча руководства белорусской и венгерской столицы

Стороны договорились о наращивании объемов торговли продовольствием. Заинтересовал гостей из Евросоюза и белорусский опыт ведения городского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иштван Тарлош, мэр Будапешта:
В год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами речь идет о расширении сферы этого соглашения, что в первую очередь касается жилищно-коммунального направления и культуры.

Сейчас в Минске проводятся Дни Будапешта. Их программа достаточно насыщена. Запланирован деловой форум с участием представителей бизнес-кругов, а также большая культурная программа.

В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества

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