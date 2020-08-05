В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С выбором уже определились почти 5 % избирателей. Активнее всего оказались жители Гомельской и Витебской областей. Практически вровень идет голосовать Минск, столичная область и Могилев.
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Напомним, общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.
В Беларуси продолжается досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается один из важнейших этапов кампании по выборам Президента – досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать они будут ежедневно с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. На это время каждую урну будут опечатывать и сдавать под охрану.
Для того, чтобы получить бюллетень, необходим паспорт. Подойдут также служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.
Продлится досрочное голосование по 8 августа включительно. Воспользоваться этим могут те, у кого не будет возможности проголосовать в основной день – 9 августа. Отметим, избирательным правом в Беларуси обладают свыше 6 миллионов 800 тысяч человек.