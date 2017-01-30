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В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле

30.01.2017 - 21:10

Новости Беларуси. В Казахстане накануне стартовала XXVIII зимняя Универсиада. И уже 30 января в копилку белорусской команды упала первая награда. Артем Башлаков показал второй результат в соревнованиях фристайлистов. Помимо него на пьедестал поднялись два лыжных акробата из Китая – Ли Чжунлинь, ставший золотым призером, и Го Цзымин, который завоевал бронзу. Первому из них Башлаков проиграл более семи баллов, второго опередил на 4,5.

В аналогичных соревнованиях у девушек к медали была близка наша Вера Ляшкевич, ставшая в финишном протоколе четвертой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле

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