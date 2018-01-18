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В планах – 4 млн долларов отчислений. Что изменилось в Налоговом кодексе Беларуси для зарубежных компаний?

18.01.2018 - 19:44

Новости Беларуси. Три мировых гиганта с общей капитализацией более триллиона долларов – Google, Amazon и Netflix – встали на налоговый учет для оплаты НДС на электронные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимать заявления о постановке на учет в налоговом органе от зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг начали после 1 января. Сейчас в списке уже шесть организаций, среди которых – уже названные. В список планирует войти Uber и другие компании.

Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще два года назад, но вступили в силу только сейчас. Первые платежи в бюджет от зарубежных компаний поступят в апреле. При взимании НДС будет применяться стандартная ставка в 20 %.

Министерство по налогам и сборам рассчитывает в 2018 году получить около 4 миллионов долларов.

В планах – 4 млн долларов отчислений. Что изменилось в Налоговом кодексе Беларуси для зарубежных компаний?

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