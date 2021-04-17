«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Соответствующие заявления глава государства сделал 17 апреля во время общения с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
Журналисты поинтересовались возможным участием иностранных государств в событиях в Беларуси, в частности подробностями задержания в Москве ряда лиц.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Я молчал.
Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог – ответ будет жесточайшим.
Мы их захватили в Москве, они побоялись. Из США прилетели – агентура. Какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот – Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить.
Я попросил Президента России, и Тертель – своего коллегу – Сашу Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли.
Живые люди записали все – аудио, видео. Хорошо, что ты поднял этот вопрос. Я хочу их просто предупредить: не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай бог, не только к моим, но и вашим. Я прямо говорю: это будет страшная резня. Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить Президента – запомните – не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они.
Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Об этом сообщает БЕЛТА.
Игорь Тур, ОНТ:
Чего ждать еще? У вас же информации много. Из того, что на поверхности сейчас, – может быть, будет развиваться тема участия иностранных государств именно в событиях?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаешь, Игорь, почему об этом не говорю, потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: «Вы знаете, нас будут качать» (цитата). Это вдолгую. Они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все.
Но я предполагал, вот если задать обычный вопрос. У них не получился мятеж, потом не получился «ползучий переворот» после мятежа. Ничего не получилось.
«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении
Что сейчас? Я задавал вопрос. Что они могут сделать? Опять – это их фразы: все держится на Лукашенко. Надо снести и… Моя задача – сделать так, если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время – я принял решение – мы его сейчас формализуем, но я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет Президента.
Второе – что вообще недопустимо. Почему я молчал? О себе, о семье не хочется говорить, о детях. Но они взялись за детей.
Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется.
Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл. Я извиняюсь за ту эмоциональность, потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет.