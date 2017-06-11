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В Подмосковье мужчина застрелил четырех односельчан, поджог дом, ранил полицейских и пустился в бега

11.06.2017 - 14:24

Новости Беларуси. Сотрудников МВД и Нацгвардии России, которые ликвидировали мужчину, застрелившего четырех человек в Подмосковье, представят к наградам. Благодаря им удалось избежать потерь среди личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне житель поселка Кратово открыл огонь из своего дома по односельчанам. Мужчина застрелил четырех человек и ранил нескольких правоохранителей, прибывших к месту инцидента. Злоумышленник выбросил во двор несколько взрывпакетов, после чего поджег свое убежище и пустился в бега. При этом мужчина долго отстреливался и произвел около 14 взрывов. Однако уйти от погони ему не удалось.

В Подмосковье мужчина застрелил четырех односельчан, поджог дом, ранил полицейских и пустился в бега

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