В поле нельзя выходить без настроения: в Минской области поздравили первых трехтысячников

Новости Беларуси. Столичный регион 17 августа поздравляет первых трехтысячников – это братья Антипцевы. Работают комбайнеры уже много лет в хозяйстве «Рачковичи» Слуцкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечали их работу не раз.

Братья каждое лето вносят свой вклад в общий каравай. Старший – Александр – круглый год трудится в хозяйстве под Слуцком. Младший же, Владимир, работает в Минске, но из года в год на сезон уборочной берет отпуск и возвращается в родные поля.

Александр Антипцев, старший комбайнер СПК «Рачковичи»:

Эмоции хорошие, впечатляющие. Жать нравится, еще можно пожать. Не стремимся быстрее закончить, полей еще много. Пожнем.

Владимир Антипцев, помощник комбайнера СПК «Рачковичи»:

В поле нельзя выходить без настроения. Должно быть хорошее настроение, боевое. Жали каждый день, с утра. Техника не подводит, вот и нажинаем.

Аграрии области собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна и убрали 80 % сельхозугодий.

И это фактически финишная прямая.