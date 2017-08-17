новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В поле нельзя выходить без настроения: в Минской области поздравили первых трехтысячников

17.08.2017 - 22:04

Новости Беларуси. Столичный регион 17 августа поздравляет первых трехтысячников – это братья Антипцевы. Работают комбайнеры уже много лет в хозяйстве «Рачковичи» Слуцкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечали их работу не раз.

Братья каждое лето вносят свой вклад в общий каравай. Старший – Александр – круглый год трудится в хозяйстве под Слуцком. Младший же, Владимир, работает в Минске, но из года в год на сезон уборочной берет отпуск и возвращается в родные поля.

Александр Антипцев, старший комбайнер СПК «Рачковичи»:
Эмоции хорошие, впечатляющие. Жать нравится, еще можно пожать. Не стремимся быстрее закончить, полей еще много. Пожнем.

Владимир Антипцев, помощник комбайнера СПК «Рачковичи»:
В поле нельзя выходить без настроения. Должно быть хорошее настроение, боевое. Жали каждый день, с утра. Техника не подводит, вот и нажинаем.

Аграрии области собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна и убрали 80 % сельхозугодий.

И это фактически финишная прямая.

В поле нельзя выходить без настроения: в Минской области поздравили первых трехтысячников

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как проливные дожди повлияли на уборочную кампанию в Витебской области?
Как проливные дожди повлияли на уборочную кампанию в Витебской области?
Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района
Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района
К лидерам жатвы присоединились гродненские хлеборобы: собрано свыше 1 млн тонн зерна
К лидерам жатвы присоединились гродненские хлеборобы: собрано свыше 1 млн тонн зерна
Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна, в лидерах –­ Минская область
Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна, в лидерах –­ Минская область
Александр Лукашенко в ближайшие дни проинспектирует уборочную кампанию в восточных регионах Беларуси
Александр Лукашенко в ближайшие дни проинспектирует уборочную кампанию в восточных регионах Беларуси
Уборочная кампания-2017: в Гродненской области выявлен факт хищения 70 л дизтоплива на сельхозтехнике
Уборочная кампания-2017: в Гродненской области выявлен факт хищения 70 л дизтоплива на сельхозтехнике
Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая
Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая
«Техникой больше владею, чем шить или готовить»: в Быховском районе женщина работает комбайнером 12-й год
«Техникой больше владею, чем шить или готовить»: в Быховском районе женщина работает комбайнером 12-й год
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru