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В Польше хотят снести 230 памятников времен СССР

30.06.2017 - 10:34

Новости Польши. В Польше активно обсуждают судьбу 230 памятников советского периода, в частности, Красной Армии. Их намерены снести после того, как парламент принял поправки к закону о декоммунизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока есть только предварительный, технический список с их перечислением. В течение года органы местного самоуправления с Институтом национальной памяти Польши определят, что и когда сносить. Некоторые демонтированные памятники готов принять Музей холодной войны на северо-западе страны. Это целая галерея на территории бывшей воинской части Советской армии – 300 гектаров выставочных площадей.

В Польше хотят снести 230 памятников времен СССР
230 памятников советских времен хотят снести в Польше
Фото. 230 памятников советских времен хотят снести в Польше
230 памятников советских времен хотят снести в Польше
Фото. 230 памятников советских времен хотят снести в Польше
230 памятников советских времен хотят снести в Польше
Фото. 230 памятников советских времен хотят снести в Польше
230 памятников советских времен хотят снести в Польше
Фото. 230 памятников советских времен хотят снести в Польше

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