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В Португалии сильнейшие лесные пожары: с огнем борются более 1000 человек

09.10.2017 - 15:51

Новости Португалии. Более 1000 человек ночью 9 октября боролись сразу с несколькими лесными пожарами в Португалии. Стихия продолжает наступать и испытывает местных на прочность огненными торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей ближайших к опасным районам населенных пунктов пришлось эвакуировать, а многие автотрассы перекрыть. Не обошлось без жертв. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Возгорания в центральных районах Португалии спровоцировала небывало жаркая для октября погода. Справиться с ними все еще не удается, и огнеборцы винят в этом местные власти. Дело в том, что синоптики заранее предупреждали об аномально высоких температурах осенью, однако, несмотря на это, затраты на пожарную охрану были значительно сокращены.

В Португалии сильнейшие лесные пожары: с огнем борются более 1000 человек
В Португалии сильнейшие лесные пожары
Фото. В Португалии сильнейшие лесные пожары
В Португалии сильнейшие лесные пожары
Фото. В Португалии сильнейшие лесные пожары

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