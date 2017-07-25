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В Португалии вновь бушуют лесные пожары

25.07.2017 - 09:50

Новости Португалии. В центральной Португалии после недолгого затишья вновь бушуют лесные пожары. Сильный ветер распространяет огонь с огромной скоростью, что затрудняет тушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очагов несколько, и все довольно крупные. Самое масштабное возгорание наблюдается в округе Каштелу-Бранку. На борьбу со стихией там направлены порядка 800 специалистов. С пожаром в эвкалиптовом лесу округа Коимбра борются 600 человек.

Тем временем, к бригадам присоединяются местные жители. Вместе они пытаются остановить пламя, которое подступает к двум деревням.

Информации о пострадавших пока не поступало. Власти пытаются выяснить: очередная трагедия – поджог или природное явление.

В Португалии вновь бушуют лесные пожары

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