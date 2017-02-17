В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» по буллитам обыграло «Нефтехимик»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашней площадке «зубры» принимали гостей из нижнекамского «Нефтехимика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашней площадке «зубры» принимали гостей из нижнекамского «Нефтехимика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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