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В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек

24.09.2017 - 16:01

Новости Пуэрто-Рико. Приказ о срочной эвакуации получили около 70 тысяч жителей Пуэрто-Рико. Недавно обрушившийся на остров ураган «Мария» повредил дамбу на реке Гуахатака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Плотину может прорвать в любую минуту. Из-за сильных дождей река вышла из берегов и уже затопила многие поселки.

Власти назвали этот удар стихии одним из самых разрушительных за последнее столетие. «Мария» унесла жизни не менее 10 человек. Почти все население острова осталось без электричества, на восстановление которого может понадобиться несколько месяцев.

В Пуэрто-Рико поврежденная ураганом «Мария» дамба может прорвать в любую минуту: приказ об эвакуации получили 70 тысяч человек

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