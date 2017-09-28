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В Пуэрто-Рико топливный кризис: после урагана «Мария» США сократили поставки горючего

28.09.2017 - 15:25

Новости Пуэрто-Рико. Топливный кризис в Пуэрто-Рико. Ураган «Мария» ранее полностью обесточил это островное государство. Потому люди ищут любую возможность, чтобы добыть свет и заправить автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как результат – бензин и дизельное топливо для генераторов в стране зачастую продают нелегально. На заправках – огромные очереди. Люди иногда простаивают в них по 7 часов и более. Своих заводов в Пуэрто-Рико нет. А так как страна зависима от США, то именно штаты и поставляют ей топливо – в основном, танкерами. Но порт после урагана работает не в полную силу.

Напомним, ураган «Мария» пронеся над Пуэрто-Рико на минувшей неделе и стал самым серьезным испытанием для страны за последние 90 лет. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 15 человек.

В Пуэрто-Рико топливный кризис: после урагана «Мария» США сократили поставки горючего

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