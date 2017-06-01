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В пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя таможенники

01.06.2017 - 09:35

Новости Беларуси. Эксперимент на границе: в пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя белорусские таможенники. Зеленые береты они впервые примерят 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме своих обычных задач сотрудникам таможни предстоит проверять документы, проводить санитарно-карантинный контроль и следить за наличием всех необходимых документов для прохождения границы.

Дмитрий Коваленок, заместитель начальника управления Таможенного комитета Республики Беларусь:
В рамках данного эксперимента проведена значительная конструктивная работа с Государственным пограничным комитетом. Более 60 сотрудников Брестской таможни успешно прошли обучение на базе Института пограничной службы Республики Беларусь. Данный эксперимент не является уникальным. Он успешно проводится на территории Европейского союза. За основу нашего эксперимента был взят опыт Финляндской республики.

Основная цель новшества – ускорения товарооборота через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза.

В пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя таможенники

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