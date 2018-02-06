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«В рамках плановой замены приборов»: как минчан переведут на дистанционный съём показаний счётчиков воды

06.02.2018 - 21:11

Новости Беларуси. Возможны ли неудобства минчанам при внедрении в 2018 году проекта по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов учета воды, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Скорее всего, это будет сделано в рамках плановой замены приборов учета воды. Сегодня раз в 6 лет мы приходим к каждому гражданину и меняем приборы учета. В следующую замену, когда будет внедряться проект, минчанам будут устанавливаться сразу такие приборы, оснащенные дистанционным радиомодулем.

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