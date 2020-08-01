«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. Август в привычном русле. Погода наконец приходит в себя. На предстоящей неделе столбик термометра порадует стандартным градусом, но не обойдется без дождей, рассказали в программе «Плюс-минус».
В понедельник, 3 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем западные районы страны окажутся под влиянием атмосферного фронта. А к середине недели скажется влияние фронтальных систем с Западной Европы.
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:
Заключительный месяц лета вступает в свои права. Согласно предварительному прогнозу, белорусы встретят его довольно спокойной погодой.
В понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадков по республике не ожидается. А начиная с середины недели атмосферное давление начнет падать, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Кое-где прогремят грозы. В низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла. В отдельных районах по югу воздух будет прогреваться до +29. В ночные часы в понедельник будет еще довольно прохладно: +7 – +14. В дальнейшем температура воздуха будет повышаться и составит +9 – +15.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Понадобится ли свитер? Синоптики рассказали о погоде в начале августа
Новости Беларуси. Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет в начале августа.
Как сообщает Белгидромет, 31 июля в республике будет облачно с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, днём кратковременные дожди пройдут по всей территории Беларуси, за исключением Гомельской и Брестской областей. Возможны грозы.
Ветер западный 5-10 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +12… +14°C, в Минске будет немного прохладнее – +10… +12°C. Днём потеплеет до +17… +19°C, в Гомельской и Брестской областях воздух нагреется до +23°C.
1 августа местами по стране прогнозируются дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью похолодает до +9… +14°C, днём – потеплеет до +16… +22°C. На западе страны столбик термометра поднимется до +24°C.
2 августа осадки не ожидаются. Ночью воздух остынет до +7… +13°C, днём – нагреется до +19… +25°C. На юго-западных территориях температура воздуха может достичь отметки в +27°C.
Ночью 3 августа в основном осадков не будет, утром и днём по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
4 августа на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днём в отдельных районах прогнозируются грозы. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +12… +18°C, днём – поднимется до +18… +25°C. На юго-востоке страны воздух нагреется до +26… +28°C.
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