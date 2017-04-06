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В регионах Беларуси начали отключать отопление

06.04.2017 - 07:35

Новости Беларуси. В регионах страны начали отключать отопление. Решение об этом местные исполкомы принимают, руководствуясь собственным графиком и в зависимости от погодных условий: пока среднесуточная температура воздуха не достигнет 8 градусов тепла.

Первыми на очереди – административные, общественные и промышленные объекты страны. Далее батареи перестанут греть в жилых домах. Последними от теплоисточников отключат больницы, поликлиники, школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах Беларуси начали отключать отопление

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