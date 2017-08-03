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В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе

03.08.2017 - 19:24

Новости Украины. Участок Харьковского шоссе в Киеве заблокировали протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцы восьми домов выражают недовольство в связи с отключением им электро- и водоснабжения. Поставку ресурсов коммунальные службы прекратили из-за больших задолженностей 31 июля. Киевляне, в свою очередь, утверждают – счета оплачивают исправно. Они требуют встречи с представителями власти.

Люди выложили на дороге деревянные щитки, шины и бутылки с водой. Это привело к нарушению трех трамвайных и пяти автобусных маршрутов. Чтобы избежать коллапса, властям пришлось изменить направление движения общественного транспорта, однако избежать масштабных пробок не удаётся. На месте акции протеста работают правоохранители.

В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе

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